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13:12, 17 октября 2022Россия

Военком Москвы отчитался о выполнении мобилизационных заданий

Военком Москвы Локтев отчитался о выполнении мобилизационных заданий Минобороны России

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Министерства обороны России. Об этом отчитался военком столицы полковник Максим Локтев. Его слова в понедельник, 17 октября, приводит АГН «Москва»

«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», — сообщил он.

Он отметил также, что москвичи продолжают записываться в добровольцы, их число «исчисляется сотнями».

О завершении частичной мобилизации в Москве ранее 17 октября сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие.

Собянин также назвал огромным испытанием для столичных семей частичную мобилизацию, подчеркнув, что в городе завершился этот процесс благодаря ответственности и патриотизму москвичей.

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Евгения Куликова
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