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12:12, 17 октября 2022Россия

Собянин обратился к москвичам по поводу мобилизации

Мэр Москвы Собянин обратился к москвичам по поводу мобилизации

Фото: Владимир Новиков / агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице и обратился к горожанам. Соответствующий пост он опубликовал в своем личном блоге в понедельник, 17 октября.

Он выразил признательность призванным гражданам. «Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — написал Собянин.

Градоначальник заверил, что власти Москвы будут заботиться о семьях мобилизованных, а также оказывать прямое содействие Министерству обороны России в материально-техническом обеспечении.

Евгения Куликова
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