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17:28, 17 октября 2022Россия

Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда

Опубликовано фото из Тамбовской области, где пассажирский поезд протаранил КамАЗ

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Появилось фото из Тамбовской области, где пассажирский поезд протаранил КАМАЗ. Снимок очевидцев с места в понедельник, 17 октября, публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел днем на железнодорожном переезде в Сампурском районе. В результате ЧП один человек погиб, восемь пострадали.

На месте работают спасатели. Другие обстоятельства случившегося пока выясняются.

В декабре 2021 года в Комсомольске-на-Амуре рядом с населенным пунктом Новый мир поезд столкнулся с машиной скорой помощи. В результате столкновения пострадали три человека, одного из них медики не смогли спасти.

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Евгения Куликова
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