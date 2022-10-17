Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда

Опубликовано фото из Тамбовской области, где пассажирский поезд протаранил КамАЗ

Появилось фото из Тамбовской области, где пассажирский поезд протаранил КАМАЗ. Снимок очевидцев с места в понедельник, 17 октября, публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел днем на железнодорожном переезде в Сампурском районе. В результате ЧП один человек погиб, восемь пострадали.

На месте работают спасатели. Другие обстоятельства случившегося пока выясняются.

В декабре 2021 года в Комсомольске-на-Амуре рядом с населенным пунктом Новый мир поезд столкнулся с машиной скорой помощи. В результате столкновения пострадали три человека, одного из них медики не смогли спасти.