В Китае оценили отношения США и Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

China Military: США не станут ухудшать отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+

США не станут ухудшать отношения с Саудовской Аравией после решения Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом сообщает официальный военный портал Китая China Military.

«Угроза администрации [президента США Джо] Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке», — сказано в публикации.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.