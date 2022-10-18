Россиянина Пищулина арестовали за сотрудничество с иностранцами

Лефортовский суд Москвы арестовал Пищулина за сотрудничество с иностранным государством

Россиянина задержали за тайное сотрудничество с иностранным государством

Начало событий в новости Россиянина задержали за тайное сотрудничество с иностранным государством

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест гражданина России Павла Пищулина, подозреваемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Постановление по ходатайству следствия об избрании меры пресечения фигуранту дела в виде заключения под стражу было вынесено 18 октября.

Россиянин будет находится в СИЗО до 14 декабря. Ему вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Ранее стало известно о задержании россиянина по фамилии Пищулин за тайное сотрудничество с иностранным государством против безопасности России. Подробности дела не разглашаются, так как оно засекречено.

Расследованием занимается ФСБ. Фигуранту грозит до восьми лет колонии.