Россиянина задержали за тайное сотрудничество с иностранным государством

Россиянина по фамилии Пищулин задержали за тайное сотрудничество против госбезопасности

Следствие ходатайствует об аресте россиянина по фамилии Пищулин за тайное сотрудничество с иностранным государством против безопасности России. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает РИА Новости.

Его подозревают в совершении преступления по статье 275 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Мужчина уже задержан, подробности дела не разглашаются, так как оно засекречено.

Его расследованием занимается ФСБ. Фигуранту грозит до восьми лет колонии. Известно, что решение об избрании меры пресечения будет приниматься в Лефортовском суде Москвы.

14 сентября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о госизмене за работу на разведку Украины.