Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 18 октября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за тайное сотрудничество с иностранным государством

Россиянина по фамилии Пищулин задержали за тайное сотрудничество против госбезопасности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следствие ходатайствует об аресте россиянина по фамилии Пищулин за тайное сотрудничество с иностранным государством против безопасности России. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает РИА Новости.

Его подозревают в совершении преступления по статье 275 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Мужчина уже задержан, подробности дела не разглашаются, так как оно засекречено.

Его расследованием занимается ФСБ. Фигуранту грозит до восьми лет колонии. Известно, что решение об избрании меры пресечения будет приниматься в Лефортовском суде Москвы.

14 сентября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о госизмене за работу на разведку Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило новые удары по объектам энергетики Украины
IIHF сняла обвинения в приеме допинга с российского обладателя Кубка Стэнли
Илон Маск назвал бывшую жену Граймс симуляцией в своей голове
Два истребителя НАТО заметили вблизи Крыма
Опубликована карта боевых действий на Украине
Роскомнадзор потребовал разблокировать каналы Совета Федерации на YouTube
Украина признала Ичкерию
Трансляции заседаний Госдумы и Совфеда станут закрытыми
Генштаб заявил о решении призывать не более 30 процентов штата одной компании
В России назвали условие блокировки YouTube
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.