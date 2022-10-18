В России возбудили первое дело о сотрудничестве с иностранным государством

Дело Пищулина стало первым в России о секретном сотрудничестве с иностранным государством

Начало событий в новости Россиянина Пищулина арестовали за сотрудничество с иностранцами

В России возбудили первое уголовное дело о секретном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, его фигурантом стал бывший руководитель леворадикальной организации Павел Пищулин. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 14 декабря. Мужчина уже был судим, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

«Фонтанка» добавляет, что он привлекался к уголовной ответственности за оскорбления чувств верующих и экстремистские призывы в интернете. В 2021 году его приговорили к обязательным работам за репост о вещах Гитлера, которые якобы хранятся в храме парка «Патриот». За экстремизм ему дали два года условно, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») была введена в Уголовный кодекс России в июле. За совершение преступления предусматривается наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее 18 октября стало известно о задержании ФСБ гражданина России по фамилии Пищулин. Подробности дела не разглашаются из-за грифа «секретно».