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22:31, 18 октября 2022Мир

Американские дипломаты пообщались с заключенной в России американкой Грайнер

Reuters: дипломаты США поговорили по телефону с заключенной в РФ Грайнер и Уиланом

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Американские дипломаты 18 октября пообщались с задержанными в России гражданами США Полом Уиланом и баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, передает Reuters.

По его словам, сотрудник американской дипмиссии пообщался по телефону с отбывающими заключение. Подробности беседы не приводятся.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, но готов обсуждать заключенных.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию принять предложения и условия Вашингтона касательно обмена заключенными между странами, в первую очередь речь идет о делах Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты выступают за обсуждение обмена заключенными с Россией только по созданному каналу, а не через частных лиц.

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Марина Совина
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