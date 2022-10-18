Японский депутат предложил Украине сдаться

Японский депутат Мунэо Судзуки призвал Украину сложить оружие и остановить конфликт

Украина должна сложить оружие и положить конец конфликту, если не может воевать без помощи Запада. Такое мнение выразил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщает Yahoo News Japan.

По его словам, все заявления западных СМИ об «ослаблении России» сомнительны.

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — считает Судзуки.

Также Судзуки и его единомышленники заявили, что Японии нужно поддерживать связь с Россией и отказаться от русофобии, так как иначе это может привести к экономическому ослаблению и военному конфликту.

Ранее премьер Японии Хирокадзу Мацуно высказался о целях Токио заключить мирный договор с Москвой.

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