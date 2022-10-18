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06:12, 18 октября 2022Мир

Премьер Японии высказался о целях Токио заключить мирный договор с Москвой

В Японии заявили, что твердо придерживаются курса на заключение мирного договора с Россией

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Токио твердо придерживается курса на решение территориального вопроса России с Японией и заключение мирного договора с Москвой, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались планами Японии в преддверии очередной годовщины подписания 19 октября 1956 года советско-японской совместной декларации. Как уточнил премьер, этот документ восстановил дипломатические отношения между Японией и СССР, а также стал отправной точкой переговорного процесса по заключению мирного договора.

Токио считает неприемлемым перекладывание на Японию ответственности за прекращение переговоров по мирному договору, подчеркнул политик. «Правительство Японии твердо придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — высказался он о целях.

Ранее Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией. Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Марина Совина
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