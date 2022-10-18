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12:27, 18 октября 2022Россия

Краснодарский губернатор показал кадры поврежденного из-за падения Су-34 дома

Краснодарский губернатор Кондратьев показал кадры поврежденного из-за падения Су-34 дома

Фото: телеграм-канал «Вениамин Кондратьев»

В сети появились кадры дома, который загорелся и был значительно поврежден после падения близ него истребителя Су-34 в Ейске. Их опубликовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

На них видно, что много квартир выгорело, а фасад дома стал черным из-за пожара. Рядом с домом лежат обломки самолета, на месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Фото: телеграм-канал «Вениамин Кондратьев»

Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. До крушения он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В жилом доме из-за падения горящего самолета и разлива топлива возник сильный пожар. По итогам разбора завалов в МЧС сообщили о 13 погибших, среди которых трое детей. Пострадали 19 человек, еще 68 были спасены.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.

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Анастасия Шейкина
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