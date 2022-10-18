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19:57, 18 октября 2022Спорт

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» оценил ответ Кокорина на критику

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис назвал Кокорина маленьким мальчиком

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил ответ нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина на критику. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис назвал Кокорина маленьким мальчиком. «Я говорил о футболе, а не о личной жизни. Пусть это понимает. Обижаться он должен сам на себя», — заявил спортсмен. Он посчитал, что Кокорин был перспективным игроком, однако упустил свои возможности из-за личных проблем.

Ранее Канчельскис оценил успехи форварда фразой «профукал всю свою карьеру из-за денег», отметив, что футболист может играть лишь в Первой лиге России. В ответ Кокорин заявил, что Канчельскис потерял себя как человек и попросил не обсуждать его.

Кокорин перешел из итальянской «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды 31 августа. Нападающий провел в составе команды шесть матчей чемпионата Кипра и отметился тремя голами. В итальянской команде за полтора года футболист не совершил ни одного результативного действия.

Анастасия Борисова
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