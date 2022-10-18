Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» оценил ответ Кокорина на критику

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис назвал Кокорина маленьким мальчиком

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил ответ нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина на критику. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис назвал Кокорина маленьким мальчиком. «Я говорил о футболе, а не о личной жизни. Пусть это понимает. Обижаться он должен сам на себя», — заявил спортсмен. Он посчитал, что Кокорин был перспективным игроком, однако упустил свои возможности из-за личных проблем.

Ранее Канчельскис оценил успехи форварда фразой «профукал всю свою карьеру из-за денег», отметив, что футболист может играть лишь в Первой лиге России. В ответ Кокорин заявил, что Канчельскис потерял себя как человек и попросил не обсуждать его.

Кокорин перешел из итальянской «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды 31 августа. Нападающий провел в составе команды шесть матчей чемпионата Кипра и отметился тремя голами. В итальянской команде за полтора года футболист не совершил ни одного результативного действия.