В Крыму вновь задумались о национализации квартиры жены Зеленского

Власти Крыма решили вернуться к вопросу национализации квартиры жены Зеленского в Ливадии

Крымские власти вновь задумались о национализации квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Как рассказал спикер госсовета Владимир Константинов, к данному вопросу решили вернуться после принятия 18 октября изменений в постановление об управлении собственностью республики, пишет РИА Новости.

По его словам, парламент Крыма намерен внести изменения в постановление госсовета от 30 апреля 2014 года «О вопросах управления собственностью Республики Крым». Они позволят исполнительной власти заниматься проблемами национализации имущества недружественных иностранных государств и граждан.

«Главная цель — не дать возможности нашим врагам зарабатывать на территории Крыма», — уточнил Константинов, добавив, что уверен в принятии парламентом изменений сразу в двух чтениях, в окончательной редакции.

Спикер госсовета рассказал, что на территории полуострова находится много известных объектов, принадлежащих украинским олигархам. Он также отметил, что если будет доказано, что квартира Елены Зеленской соответствует принимаемому закону, то ее недвижимость будет изъята в пользу государства.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным чиновникам заняться подготовкой проекта федерального закона о национализации на полуострове имущества украинских олигархов и политиков, которые поддержали действующий киевский режим.

Супруга украинского лидера купила квартиру в элитном жилом комплексе «Император» у предпринимателя Александра Буряка в 2013 году. Она досталась ей с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости. За недвижимость Зеленская заплатила 163,9 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей), стоимость одного квадратного метра составила 1,3 тысячи долларов.