Лавров заявил о постоянных угрозах российским дипломатам на Западе

Лавров заявил об отсутствии необходимости сохранять дипломатическое присутствие на Западе

У России отсутствует необходимость сохранять дипломатическое присутствие на Западе, так как российские дипломаты работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр рассказал о постоянных угрозах, которые поступают в адрес сотрудников диппредставительств. «Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — сказал он.

В сентябре Лавров заявил, что российским дипломатам на Западе отказывают в любых контактах. «Помимо того, что сам Запад все инструменты и механизмы заблокировал в одночасье, помимо этого, нашим дипломатам просто отказывают в любых контактах», — отметив, что речь идет даже об обсуждении технических вопросов работы дипмиссий.