Apple представила новый iPad Pro

Apple выпустила новый планшет iPad Pro на процессоре M2

Apple представила планшет iPad Pro на базе процессора M2. Об этом сообщается на сайте Apple.

Новое поколение устройств будет доступно в двух версиях — на 11 дюймов и 12,9 дюйма. Планшеты базируются на процессоре M2, которым оснащены выпущенные летом MacBook Air и MacBook Pro — считается, что iPad Pro будут иметь такую же производительность.

Гаджеты поддерживают новый беспроводной стандарт передачи данных Wi-Fi 6E и имеют до 16 гигабайт оперативной памяти. На задней панели планшета находится двойная камера с объективами разрешением 12 и 10 мегапикселей, спереди — камера на 12 мегапикселей.

Кроме новых iPad Pro Apple анонсировала новый планшет базовой серии iPad. Устройство имеет 10,9-дюймовый дисплей разрешением 2360х1640 пикселей, яркостью 500 нит и поддержкой True Tone. Дактилоскопический сенсор Touch ID расположен в верхней части планшета. Гаджет получил процессор A14 Bionic, поддержку Wi-Fi 6 и 5G, порт USB-C. На задней стороне аппарата находится 12-мегапиксельная камера.

Стоимость iPad Pro с Wi-Fi начинается с 799 долларов, модели с 5G — 999 долларов. Базовый iPad с Wi-Fi оценен в 449 долларов, с поддержкой сотовой связи — 599 долларов.

7 сентября Apple представила новые смартфоны. В линейку вошли iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.