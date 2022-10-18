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21:07, 18 октября 2022Наука и техника

Apple представила новый iPad Pro

Apple выпустила новый планшет iPad Pro на процессоре M2

Фото: apple.com

Apple представила планшет iPad Pro на базе процессора M2. Об этом сообщается на сайте Apple.

Новое поколение устройств будет доступно в двух версиях — на 11 дюймов и 12,9 дюйма. Планшеты базируются на процессоре M2, которым оснащены выпущенные летом MacBook Air и MacBook Pro — считается, что iPad Pro будут иметь такую же производительность.

Гаджеты поддерживают новый беспроводной стандарт передачи данных Wi-Fi 6E и имеют до 16 гигабайт оперативной памяти. На задней панели планшета находится двойная камера с объективами разрешением 12 и 10 мегапикселей, спереди — камера на 12 мегапикселей.

Кроме новых iPad Pro Apple анонсировала новый планшет базовой серии iPad. Устройство имеет 10,9-дюймовый дисплей разрешением 2360х1640 пикселей, яркостью 500 нит и поддержкой True Tone. Дактилоскопический сенсор Touch ID расположен в верхней части планшета. Гаджет получил процессор A14 Bionic, поддержку Wi-Fi 6 и 5G, порт USB-C. На задней стороне аппарата находится 12-мегапиксельная камера.

Стоимость iPad Pro с Wi-Fi начинается с 799 долларов, модели с 5G — 999 долларов. Базовый iPad с Wi-Fi оценен в 449 долларов, с поддержкой сотовой связи — 599 долларов.

7 сентября Apple представила новые смартфоны. В линейку вошли iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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