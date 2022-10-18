Появилось новое видео с катапультирующимися пилотами Су-34 в Ейске

Mash опубликовал момент катапультирования пилотов из упавшего самолета Су-34 в Ейске

Появились новые кадры падения самолета Су-34 в Ейске с камеры видеорегистратора. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах можно заметить воздушное судно в десятках метров от земли. Кроме того, в небе видны два небольших взрыва. Пилоты же успевают катапультироваться в последние секунды.

Накануне генерал-майор авиации Александр Руцкой исключил вину пилотов Су-34, рухнувшего возле дома в Ейске. По его оценке, они действовали правильно и до последнего пытались увести самолет от жилых массивов. Руцкой допустил, что к трагедии в Ейске могла привести устаревшая техника.

По последним данным, в результате ЧП в Ейске 13 человек погибли, еще 19 пострадали. Следственный комитет России начал расследование дело о крушении воздушного судна по статье о нарушении правил полета.

Самолет Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.