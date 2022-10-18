Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 18 октября 2022Россия

Появилось новое видео с катапультирующимися пилотами Су-34 в Ейске

Mash опубликовал момент катапультирования пилотов из упавшего самолета Су-34 в Ейске
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Появились новые кадры падения самолета Су-34 в Ейске с камеры видеорегистратора. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах можно заметить воздушное судно в десятках метров от земли. Кроме того, в небе видны два небольших взрыва. Пилоты же успевают катапультироваться в последние секунды.

Накануне генерал-майор авиации Александр Руцкой исключил вину пилотов Су-34, рухнувшего возле дома в Ейске. По его оценке, они действовали правильно и до последнего пытались увести самолет от жилых массивов. Руцкой допустил, что к трагедии в Ейске могла привести устаревшая техника.

По последним данным, в результате ЧП в Ейске 13 человек погибли, еще 19 пострадали. Следственный комитет России начал расследование дело о крушении воздушного судна по статье о нарушении правил полета.

Самолет Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Появилось новое видео с катапультирующимися пилотами Су-34 в Ейске
Госдума поддержала введение универсального пособия для беременных женщин и детей
Анонсировано заседание Путина с Совбезом
Назван размер гонораров Земфиры за концерты в Европе
Россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья
В Новой Каховке сообщили о жертвах обстрела ВСУ
Известный врач перечислил необходимые для определения уровня иммунитета анализы
Лидер «Алисы» поддержал Шевчука и Гребенщикова
Махачев рассказал об отношении к критике
В Zara сообщили о предварительных переговорах по поводу возвращения в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.