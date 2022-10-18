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19:55, 18 октября 2022Экономика

Раскрыты условия возобновления поставок сырья из России в Германию

Bild: глава Саксонии рассказал о влиянии конфликта на Украине на поставки сырья из России

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Германии стоит возобновить поставки сырья из России при условии завершения военного конфликта на Украине, который влияет на двусторонние отношения. Об этом рассказал журналистам Bild премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

По словам Кречмера, с арабскими странами заключается достаточно контрактов на поставку энергоресурсов, и федеральное правительство привержено сохранению добычи газа внутри страны. «После окончания этой войны мы также снова хотим возобновить поставки сырья из России», — раскрыл планы глава Саксонии, чьи слова приводит ТАСС.

Кречмер также раскритиковал решение федерального канцлера Германии Олафа Шольца о времени продления работы всех трех оставшихся АЭС в стране. По его мнению, неправильно «чисто идеологически позволить угольным электростанциям работать дольше, а атомные, напротив, снова отключить уже через несколько месяцев». Такое решение Кречмер назвал «не поддающимся объяснению».

Ранее в Германии озвучили стоимость продления работы двух АЭС. А 6 октября Шольц назвал одной из главных проблем в обеспечении страны газом энергетическую зависимость Германии от России. Он выразил сожаление, что страна не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.

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Данил Дмитриев
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