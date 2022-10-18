Раскрыты условия возобновления поставок сырья из России в Германию

Bild: глава Саксонии рассказал о влиянии конфликта на Украине на поставки сырья из России

Германии стоит возобновить поставки сырья из России при условии завершения военного конфликта на Украине, который влияет на двусторонние отношения. Об этом рассказал журналистам Bild премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

По словам Кречмера, с арабскими странами заключается достаточно контрактов на поставку энергоресурсов, и федеральное правительство привержено сохранению добычи газа внутри страны. «После окончания этой войны мы также снова хотим возобновить поставки сырья из России», — раскрыл планы глава Саксонии, чьи слова приводит ТАСС.

Кречмер также раскритиковал решение федерального канцлера Германии Олафа Шольца о времени продления работы всех трех оставшихся АЭС в стране. По его мнению, неправильно «чисто идеологически позволить угольным электростанциям работать дольше, а атомные, напротив, снова отключить уже через несколько месяцев». Такое решение Кречмер назвал «не поддающимся объяснению».

Ранее в Германии озвучили стоимость продления работы двух АЭС. А 6 октября Шольц назвал одной из главных проблем в обеспечении страны газом энергетическую зависимость Германии от России. Он выразил сожаление, что страна не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.