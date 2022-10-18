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01:35, 18 октября 2022Россия

В МЧС раскрыли подробности о крушении самолета в Ейске

Глава МЧС России Куренков сообщил, что взрыва после падения самолета Су-34 в Ейске не было

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Взрыва после падения военного самолета Су-34 в городе Ейск Краснодарского края не было, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, пишет ТАСС.

Он раскрыл подробности крушения воздушного судна. Как уточнил министр, истребитель при падении ударился о дом, разрушился. Из-за этого разлилось горючее. «Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — уточнил он.

Взрыва при крушении также не было. «Есть повреждение дома, оно характерное, все понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — подчеркнул он.

Самолет упал в понедельник, 17 октября, около жилого дома, в котором всего проживают 556 человек, из них 76 детей. Погибли шесть человек, 19 человек получили ранения, в том числе двое детей. Власти региона заявили, что повреждены 72 квартиры.

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Марина Совина
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