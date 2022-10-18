Число погибших при крушении истребителя в Ейске выросло до шести человек

МЧС: число погибших при крушении истребителя Су-34 в Ейске выросло до шести человек

Число погибших при крушении истребителя Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до шести человек, об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

Также отмечается, что 19 человек получили ранения, в том числе двое детей. Еще шесть жильцов дома не выходят на связь. Однако уточняется, что пока не все квартиры многоэтажки обследованы.

О чрезвычайном происшествии было доложено прибывшему на место главе МЧС Александру Куренкову.

Ранее министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что из дома, около которого рухнуло воздушное судно, были эвакуированы 363 человека. Всего там проживает 556 человек, из них 76 детей. Повреждено 72 квартиры в двух подъездах жилого дома.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

