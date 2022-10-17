После падения военного самолета в Ейске шесть жителей не выходят на связь

Власти Краснодарского края: после падения Су-34 в Ейске шесть жителей не выходят на связь

После падения военного самолета в Ейске Краснодарского края шесть жителей многоквартирного дома не выходят на связь, рассказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, пишет ТАСС.

По его словам, из дома, около которого рухнуло воздушное судно, были эвакуированы 363 человека. На данный момент известно о четырех погибших, 25 человек пострадали. «Шесть на связь не выходят. 25 пострадавших, из них пять тяжелых, один ребенок. В доме проживает 556 человек, из них 76 детей», — подчеркнул представитель региональных властей.

Ранее стало известно, что повреждено 72 квартиры в двух подъездах жилого дома. Самолет Су-34 упал в понедельник, 17 октября. Он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. Пилотам удалось катапультироваться.