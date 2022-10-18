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18:36, 18 октября 2022Россия

Приграничные российские села обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных сел Суджанского района

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Украина обстреляла приграничные села Суджанского района Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в селе Гуево повреждения получил один из частных жилых домов и сарай. Также пострадали крыши и фасады домов в Гончаровке.

«Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб», — написал Старовойт, пообещав оказать всю необходимую помощь жителям в кратчайшие сроки.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

18 октября в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли приграничный населенный пункт Гордеевка. Помимо этого, удар Украины пришелся по Теткино и Попово-Лежачам.

В регионе до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что подобный режим вводится при наличии реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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