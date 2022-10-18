Приграничные российские села обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных сел Суджанского района

Украина обстреляла приграничные села Суджанского района Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в селе Гуево повреждения получил один из частных жилых домов и сарай. Также пострадали крыши и фасады домов в Гончаровке.

«Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб», — написал Старовойт, пообещав оказать всю необходимую помощь жителям в кратчайшие сроки.

18 октября в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли приграничный населенный пункт Гордеевка. Помимо этого, удар Украины пришелся по Теткино и Попово-Лежачам.

В регионе до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что подобный режим вводится при наличии реальной возможности совершения теракта.