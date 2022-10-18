В Японии повредили старейшие туалеты

В японском городе Киото автомобиль разрушил самые старые туалеты в стране

В японском городе Киото автомобиль разрушил старейшие туалеты в стране, которые находятся на территории храма Тофукудзи и являются объектом культурного наследия. Об этом сообщил The Guardian.

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября. Мужчина, работающий в организации, которая занимается сохранением объектов культурного наследия Киото, слишком сильно нажал на газ, когда машина отъезжала назад, и проломил деревянную дверь конструкции, возраст которой составляет около 500 лет. За ней находились туалеты «тосу», которыми пользовались люди, обучавшиеся для того, чтобы стать монахами. Всего в здании находилось около 20 туалетов, расположенных в ряд. Самые старые туалеты в Японии представляли собой отверстия в каменных блоках.

В результате была разрушена двойная дверь постройки и повреждены располагавшиеся внутри колонны, однако никто из людей не пострадал. По оценке экспертов, объект культурного наследия подлежит восстановлению. Они добавили, что завершить соответствующие работы, скорее всего, удастся до нового года.

В 2021 году японский архитектор Кэнго Кума построил в токийском районе Сибуя пять общественных туалетов. Пространство, организованное в виде деревни, получило название «Прогулка по лесу».