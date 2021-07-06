В Японии построили «деревню» из туалетов

Японский архитектор Кэнго Кума (Kengo Kuma) построил в токийском районе Сибуя пять общественных туалетов. Пространство, организованное в виде деревни, получило название «Прогулка по лесу», сообщает Designboom.

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Кума создал общественные уборные в рамках проекта Tokyo Toilet Project от фонда Nippon Foundation. По задумке архитектора, в одном из городских парков кирпичные туалеты заменили на пять обитых кедровыми досками строений, напоминающих хижины. Кабины соединены ступенчатой тропинкой, а внутри оборудованы необходимой техникой. В интерьере Кума также использовал деревянные элементы, включая балки и спилы стволов.

В разговоре в изданием Dezeen архитектор отметил, что с помощью проекта хотел изменить восприятие людьми общественных туалетов и вписать уборные в пространство парка и пейзаж. «Мы надеемся, что это станет моделью, чтобы развенчать традиционный образ общественных туалетов как темных, грязных, вонючих и пугающих пространств», — заключил исполнительный директор Nippon Foundation Джумпей Сасакава (Jumpei Sasakawa).

В январе 2021 года архитекторы из японского бюро Suppose Design Office для Tokyo Toilet Project построили рядом с вокзалом в Токио общественный туалет, который по форме напоминал ящик. Бетонная постройка высотой более семи метров по периметру не соприкасалась с дорогой, создавая впечатление парения над землей.