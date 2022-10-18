В Москве начнут предсказывать падение деревьев

В Москве на деревьях начали устанавливать предсказывающие их падение датчики

На деревьях в Москве начали устанавливать специальные датчики, которые будут предсказывать их падение. Об этом заявил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, сообщает агентство «Москва».

Сейчас такими устройствами уже оснащены 20 растений в городе. Датчики нужны, чтобы понимать, упадет ли дерево при следующем урагане или нет. «Деревья во время аномальных явлений у нас падают и наносят ущерб автомобилям, рекламным щитам и кафе. Чтобы этого избежать, надо усиливать контроль над зелеными насаждениями», — сказал Кульбачевский.

Пока эксперимент проводят на территории РУДН, однако в перспективе датчики контроля могут появиться как в центре города, так и в жилых кварталах.

Летом 2022-го на Москву обрушился мощный ураган, тогда погибли два человека, еще 18 пострадали. Были повалены деревья, а улицы — затоплены. Также во время грозы молния попала в купол московского храма, из-за чего тот загорелся.