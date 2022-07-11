Стало известно об увеличении числа погибших из-за урагана в Москве

ТАСС сообщил о двух погибших и 18 пострадавших из-за урагана 10 июля в Москве

В результате урагана в Москве в воскресенье, 10 июля, погибли два человека. Об этом стало известно источнику ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем из-за непогоды в столице. По его словам, пострадали десять человек — они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — сообщил собеседник агентства.

В воскресенье, 10 июля, Москву накрыл мощный ливень. Бушующая стихия повалила деревья и затопила улицы. Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину мощных ливней в России. Он объяснил обильные осадки перемещением воздушных масс в летнее время.