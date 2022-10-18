Мединский назвал «тварями» преподавателей журфака МГУ с либеральными взглядами

Председатель РВИО Мединский назвал «тварями» либеральных преподавателей журфака МГУ

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал «тварями» преподавателей факультета журналистики МГУ с либеральными взглядами. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V правде», он указал, что на журфаке «затравили парня» за поддержку им спецоперации. «Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей», — сказал он.

Мединский заявил, что необходимо сделать так, «чтобы новая книга дошла до потенциальной аудитории, чтобы вот этим персонажам через дорогу мозги на место поставить».

В мае российский журналист и заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ Иван Засурский покинул Россию. Он оставил должность завкафедры после 16 лет работы. Свой отъезд он объяснил тем, что стремится найти единомышленников и способы продвижения миссии в области климатических коммуникаций.