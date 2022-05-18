Заведующий кафедрой журфака МГУ Засурский покинул Россию

Заведующий кафедрой журфака МГУ Иван Засурский сообщил, что покинул Россию

Российский журналист и заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете (МГУ) Иван Засурский покинул Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

Как рассказал Засурский, он оставил должность завкафедры после 16 лет работы. Свой отъезд он объяснил тем, что стремится найти единомышленников и способы продвижения миссии в области климатических коммуникаций.

Засурский также пояснил, что заявил о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) в конце марта, однако такой процедуры нет. «Когда будет новый указ о составе совета, меня уже не будет в нем», — добавил он.

В марте об отъезде из России сообщил журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Незадолго до этого против него было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что журналист в соцсетях распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил (ВС) России.