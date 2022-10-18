Масштабы разрушений после падения самолета возле дома в Ейске сняли с дрона

«112» публикует видео с масштабами разрушений после падения самолета Су-34 в Ейске

Появилось видео с масштабами разрушений после крушения самолета Су-34, упавшего рядом с жилой девятиэтажкой в Ейске. Кадры, снятые с дрона, опубликовал Telegram-канал «112».

На видео видны обугленные кирпичи и поврежденный фасад дома с вылетевшими окнами и разрушенными балконами. Из взорванных проемов стен вываливаются обгоревшие панели и балки.

Дом обследуют с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела». По данным канала, он позволит оценить устойчивость оставшихся конструкций.

Ранее появился список пострадавших после крушения самолета. В МЧС России сообщили, что пострадали 19 россиян.

О падении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. В Минобороны пояснили, что крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя. На месте происшествия продолжают работать военные следователи и криминалисты.