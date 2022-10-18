Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске

Mash опубликовал список с фамилиями 19 пострадавших после падения Су-34 в Ейске

Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 около жилого дома в Ейске. Фамилии и данные о состоянии жильцов опубликовал Telegram-канал Mash.

Жертвами чрезвычайного происшествия, по последним данным, стали 13 человек, среди них трое детей.

По сведениям Mash, пострадали 13 взрослых. Среди них 81-летний Николай Донец с отравлением, 51-летний Дмитрий Баженов, беременная Светлана Критинина 28 лет. Кроме того, пострадали 81-летняя Зоя Чистоусова, 65-летняя Татьяна Исакова, 40-летняя Елена Булышева, 52-летняя Елена Савкина, 56-летняя Лариса Загорулько.

Также 51-летний Андрей Бусилков получил ожоги обеих кистей рук, Анатолий Зозуля с химическими ожогами 80 процентов тела был доставлен в реанимацию. 35-летний Роман Кузьмяк был госпитализирован с отравлением угарным газом.