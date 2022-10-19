В НАТО доработали советские «Буки» и «Осы» для Украины

ТАСС: в НАТО доработали советские ЗРК «Бук» и «Оса» для Украины

В НАТО доработали советские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» и «Оса-АКМ», которые в настоящее время представляют наибольшую опасность для российской фронтовой авиации, принимающей участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Самые опасные для фронтовой авиации сейчас — это ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели велся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики», — рассказал собеседник.

По его словам, оптические комплексы обнаружения относятся к пассивным системам, которые повышают вероятность поражения воздушных целей.

В сентябре издание Army Recognition заметило, что на Украине ЗРК «Оса-АКМ» советского производства используются для прикрытия немецких зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса для обнаружения и уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов активно применяют зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».