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14:14, 19 октября 2022Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о расследовании дела о теракте на Крымском мосту

СКР: граждане Украины, России и Армении арестованы по делу о теракте на Крымском мосту
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Елена Иванова / РИА Новости

Следствием установлены лица, имеющие непосредственное отношение к совершению теракта на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что по делу проходят граждане Украины, России, Армении и Грузии, которые обеспечивали транзитную перевозку заминированной фуры через государственную границу на территорию России.

По решению суда восемь человек арестованы, с ними ведутся следственные действия. В настоящее время установлены 12 причастных к совершению теракта.

Сейчас специалисты проводят технические экспертизы, чтобы выяснить инициирующее устройство взрывателя и механизм приведения в действие взрывчатого вещества.

В ходе расследования подтверждается версия, что подрыв на Крымском мосту спланировали и организовали спецслужбы Украины, отметил Бастрыкин.

17 октября в Москве арестовали трех россиян, подозреваемых в причастности к взрыву на Крымском мосту. Речь идет об Александре Былине, Олеге Антипове, Дмитрии Тяжелых.

12 октября ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Любовь Ширижик
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