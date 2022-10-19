Бастрыкин рассказал о расследовании дела о теракте на Крымском мосту
Следствием установлены лица, имеющие непосредственное отношение к совершению теракта на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Он рассказал, что по делу проходят граждане Украины, России, Армении и Грузии, которые обеспечивали транзитную перевозку заминированной фуры через государственную границу на территорию России.
По решению суда восемь человек арестованы, с ними ведутся следственные действия. В настоящее время установлены 12 причастных к совершению теракта.
Сейчас специалисты проводят технические экспертизы, чтобы выяснить инициирующее устройство взрывателя и механизм приведения в действие взрывчатого вещества.
В ходе расследования подтверждается версия, что подрыв на Крымском мосту спланировали и организовали спецслужбы Украины, отметил Бастрыкин.
17 октября в Москве арестовали трех россиян, подозреваемых в причастности к взрыву на Крымском мосту. Речь идет об Александре Былине, Олеге Антипове, Дмитрии Тяжелых.
12 октября ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.