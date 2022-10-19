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11:36, 19 октября 2022Наука и техника

Выявлен основной генетический фактор мертворождения

BJOG: риск мертворождения передается по наследству через мужчин

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Команда ученых из Университета здравоохранения штата Юта (США) выявила основной генетический фактор мертворождения. Согласно результатам работы, опубликованной в BJOG, риск рождения мертвых детей передается по наследству, причем преимущественно через мужчин.

В ходе исследования были проанализированы более девяти тысяч случаев мертворождения с 1978 по 2019 год. В 390 семьях было обнаружено избыточное количество мертворождений на протяжении нескольких поколений, что позволяет предположить наличие генетических причин мертворождения. Сравнив частоту таких ситуаций у родственников первой, второй и третьей с контрольной группой специалисты определили, что риск мертворождения передается через членов семьи мужского пола, что было зафиксировано впервые.

В феврале 2022 года международная команда специалистов заметила, что SARS-CoV-2 может проникать в плаценту и вызывать преждевременные роды и мертворождение.

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Елена Апазиди
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