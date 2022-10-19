Британцам пришлось перейти на велосипеды из-за экономии топлива

Times: рекордное число британцев перешли на велосипеды на фоне высоких цен на топливо

Рекордное с начала 1960-х годов число британцев стали ездить на велосипедах на фоне высоких цен на топливо. Об этом сообщает издание The Times.

Резкий рост цен на топливо побудил британцев вновь вернуться к передвижению на велосипедах. Статистика показывает, что около 50 процентов жителей городов начали ездить на этом виде транспорта в целях экономии.

Ранее летом 2022 года издание The Guardian сообщало, что жители Великобритании стали воровать бензин с автозаправок из-за резкого роста цен на топливо.