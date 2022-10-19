Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 19 октября 2022Мир

Британцам пришлось перейти на велосипеды из-за экономии топлива

Times: рекордное число британцев перешли на велосипеды на фоне высоких цен на топливо

Фото: Murillo de Paula / Unsplash

Рекордное с начала 1960-х годов число британцев стали ездить на велосипедах на фоне высоких цен на топливо. Об этом сообщает издание The Times.

Резкий рост цен на топливо побудил британцев вновь вернуться к передвижению на велосипедах. Статистика показывает, что около 50 процентов жителей городов начали ездить на этом виде транспорта в целях экономии.

Ранее летом 2022 года издание The Guardian сообщало, что жители Великобритании стали воровать бензин с автозаправок из-за резкого роста цен на топливо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС
Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи
Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе
Названа главная проблема украинской системы ПВО
Отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали морского дьявола
Кадыров заявил о прибытии несовершеннолетних сыновей на фронт во всеоружии
Названо число оставшихся в России иностранных брендов
Москвичи стали чаще брать ипотеку
Волкова рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова
Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в Калуге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.