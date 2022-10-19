Социальные сети привели к увеличению тревожности на 12 процентов

American Economic Review: социальные сети привели к увеличению тревожности на 12 процентов

Международная команда ученых обнаружила, что использование социальных сетей привело к увеличению депрессивного и тревожного расстройства. Выводы работы опубликованы в журнале American Economic Review.

В процессе исследования специалисты проанализировали данные из 775 колледжей в США и отчеты Национальной оценки состояния здоровья колледжей (NCHA). После чего исследователи сопоставили это с опросами о психическом и физическом здоровье студентов. Оказалось, что использование социальных сетей увеличило риск развития депрессии на 9 процентов и генерализованного тревожного расстройства на 12 процентов. Исследователи предположили, что причина таких результатов в неблагоприятных социальных сравнениях.

В октябре 2022 года сотрудники Франкфуртского университета доказали, что терапия от депрессии меняет структуру мозга, вопреки более ранним представлениям о пластичности мозга.