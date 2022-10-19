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04:29, 19 октября 2022Наука и техника

Лечение от депрессии изменило структуру мозга

EurekAlert: эффективная терапия депрессивного расстройства изменила структуру мозга

Фото: Unsplash

Немецкие ученые из Франкфуртского университета обнаружили, что лечение от депрессии изменило структуру мозга, вопреки существующим представлениям о пластичности мозга. Результаты работы представлены на ежегодной конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии, а краткое содержание приводит EurekAlert!.

В ходе исследования специалисты проанализировали МРТ-снимки мозга 109 добровольцев с депрессивным расстройством. Участники проходили лечение в виде психотерапии, приема препаратов, а также электросудорожной терапии. Исследователей интересовали изменения в разных участках нервной системы, а также количество связей между ними. Результаты сравнили с контрольной группой из 55 здоровых испытуемых. Авторы заметили, что все варианты лечения меняют структуру связей в мозгу в случае излечения. Причем изменения произошли за достаточно короткое время — около шести недель.

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Ученые пришли к выводу, что человеческий мозг обладает гораздо более выраженной пластичностью, чем ранее считалось. Лечение позволило увеличить число связей между нейронами в мозге, причем более выраженный эффект наблюдался у тех пациентов, на которых терапия подействовала успешнее. В будущем специалисты хотят изучить механизм, отвечающий за формирования этих изменений, что позволит повысить эффективность лечения больных депрессией.

В октябре 2022 года сотрудники Института имени Макса Планка и Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (Германия) выявили, что пение птиц способствует сокращению проявлений симптомов депрессии.

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Елена Апазиди
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