Пение птиц признали полезным для психологического здоровья

Scientific Reports: пение птиц снизило уровень тревоги и паранойи у больных депрессией

Немецкие специалисты из Института имени Макса Планка и Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф признали полезным пение птиц для психологического здоровья. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые подвергли 295 добровольцев с депрессией воздействию звуковых записей пения птиц и дорожного движения. Оказалось, что птичьи трели снизили уровень тревоги и паранойи, а звуки дороги наоборот усугубляли симптомы депрессивного расстройства, особенно в случае совмещения нескольких источников, например, автомобилей и мотоциклов.

По мнению авторов работы, пение птиц позволяет слушателю отвлечься от факторов стресса, который мозг воспринимает в качестве угрозы. Прослушивание таких записей может быть использовано для предотвращения психических расстройств.

В октябре ученые из Бразилии озвучили связь между вегетарианством и депрессией. У тех, кто не принимает в пищу мясо, эпизоды данного расстройства диагностируются в два раза чаще.