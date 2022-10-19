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05:00, 19 октября 2022Бывший СССР

Иностранным наемникам выдали украинскую форму

Пленный спецназовец заявил, что иностранных наемников стали переодевать в украинскую форму

Фото: Toby Melville / Reuters

Иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен майор украинского спецназа Руслан Груздь.

Он предположил, что это было сделано, чтобы иностранцы не отличались от окружающих их бойцов.

Груздь уточнил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) теперь нет отдельных наемнических подразделений, иностранцы раскиданы небольшими группами по войсковым батальонам и бригадам. В частности, он видел нескольких иностранцев в составе украинских подразделений в районе села Веселая Долина под Артемовском.

17 октября помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных ВСУ мотивируют иностранные наемники. Он отметил, что зарубежным инструкторам, которые «гонят вперед» ВСУ, «наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет».

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Марина Совина
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