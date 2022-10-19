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11:37, 19 октября 2022Россия

Власти доложили о ситуации с энергоснабжением из-за упавшего снаряда в Белгороде

Мэр Иванов: энергоснабжение в Белгороде восстановили на 60% после падения снаряда

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Энергоснабжение в Белгороде удалось восстановить на 60 процентов после падения снаряда на один из объектов инфраструктуры. Об этом доложил мэр российского города Антон Иванов в Telegram-канале.

Власти пообещали в течение часа завершить все работы в районе падения снаряда. Иванов уточнил, что перебои с подачей энергоснабжения возникли на Харьковской горе.

«Большую часть светофоров уже перезапустили. Сбой произошел из-за технологического нарушения в сети 6 киловольт», — написал мэр Белгорода.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры в Белгороде. Он пояснил, что в результате происшествия в российском городе возникли незначительные разрушения.

18 октября белгородское село Старый Хутор трижды подверглось обстрелам со стороны Украины. Гладков тогда уточнял, что жертв и пострадавших удалось избежать.

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Анна Щербакова
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