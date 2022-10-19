Молдавия заявила о готовности судиться с «Газпромом»

Премьер Гаврилица: Молдавия будет судиться с «Газпромом», если поставки газа прекратятся

Молдавия намерена оспаривать решение «Газпрома» в суде, если российская компания все же прекратит поставки природного газа, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире частного кишиневского телеканала Jurnal TV. Ее цитирует РИА Новости.

Гаврилица заверила, что в случае, если поставки будут прекращены, это произойдет «по политическим, а не

коммерческим причинам». «Мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет», — заявила политик.

5 октября «Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не оплатит поставки до 20 октября. Кроме того, компания оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагазом».

Власти Молдавии еще в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа. Условие договора — аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022-м. Однако из-за ситуации на Украине тендер на проведение аудита провалился. Тем не менее страна обещала полностью своевременно оплатить поставки.