Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:00, 19 октября 2022Наука и техника

Аппарат НАСА Geotail вышел из строя

Последний прибор аппарата НАСА Geotail вышел из строя

Фото: NASA / Wikimedia

Сотрудники НАСА, Института космоса и астронавтики Японии (ISAS) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) встали перед задачей дальнейшего продолжения миссии Geotail, поскольку последний аппарат вышел из строя. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.

Как уточняется, у космического корабля зафиксирован сбой второго регистратора научных данных. Geotail был оснащен двумя приборами для сбора информации, однако первый отказал в 2012 году после 20 лет работы. Как уточняется, ошибки в полученных данных с оставшегося регистратора были замечены 28 июня 2022 года, попытки восстановления оказались безуспешными.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Geotail был запущен 24 июля 1992 года со станции во Флориде для изучения структуры и динамики хвостовой части магнитосферы Земли. Аппарат позволил сделать множество открытий: помог понять, как солнечные выбросы попадают в магнитосферу планеты, а также обнаружил кислород, кремний, натрий и алюминий в атмосфере Луны.

В октябре 2022 года НАСА согласовало выход своих астронавтов в открытый космос с Международной космической станции (МКС) после перерыва в шесть месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о распространении военного положения по России
Во Франции задумались о закрытии железнодорожных линий из-за энергокризиса
Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в США
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций
Байден заявил о планах высвободить больше нефти из стратегического запаса США
Бородина сообщила о планах родить после 40 лет
Россияне бросились скупать элитное жилье на популярном турецком курорте
России и Европе предрекли повторение кризиса 2008 года
Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.