Аппарат НАСА Geotail вышел из строя

Последний прибор аппарата НАСА Geotail вышел из строя

Сотрудники НАСА, Института космоса и астронавтики Японии (ISAS) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) встали перед задачей дальнейшего продолжения миссии Geotail, поскольку последний аппарат вышел из строя. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.

Как уточняется, у космического корабля зафиксирован сбой второго регистратора научных данных. Geotail был оснащен двумя приборами для сбора информации, однако первый отказал в 2012 году после 20 лет работы. Как уточняется, ошибки в полученных данных с оставшегося регистратора были замечены 28 июня 2022 года, попытки восстановления оказались безуспешными.

Geotail был запущен 24 июля 1992 года со станции во Флориде для изучения структуры и динамики хвостовой части магнитосферы Земли. Аппарат позволил сделать множество открытий: помог понять, как солнечные выбросы попадают в магнитосферу планеты, а также обнаружил кислород, кремний, натрий и алюминий в атмосфере Луны.

В октябре 2022 года НАСА согласовало выход своих астронавтов в открытый космос с Международной космической станции (МКС) после перерыва в шесть месяцев.