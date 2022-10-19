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03:25, 19 октября 2022Наука и техника

НАСА возобновит выходы в открытый космос с МКС после шестимесячного перерыва

Астронавты НАСА в ноябре впервые за полгода выйдут в открытый космос с МКС

Фото: NASA / Reuters

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило выход своих астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после шестимесячного перерыва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что последний выход американского астронавта в открытый космос состоялся полгода назад, в конце марта. Тогда когда немецкий астронавт из Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер и его американский коллега из НАСА Раджа Чари проводили работы по подключению коммутации и обслуживанию теплоотводящей системы станции. По возвращению в шлеме немца обнаружили повышенное количество воды, из-за чего в управлении начали проверку по данному поводу.

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«НАСА завершило проверку готовности в октябре и дало добро на продолжение плановых выходов в открытый космос с борта МКС», — говорится в сообщении. Ожидается, что первый из трех запланированных выходов в открытый космос состоится примерно в середине ноября. Астронавты продолжат работу по установке развернутых солнечных батарей под названием iROSA.

2 сентября российские космонавты Артемьев и Матвеев на МКС вышли в открытый космос для подготовки европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе. В августе они же досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, не успев завершить запланированное из-за проблем со скафандром у первого космонавта.

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Ксения Назарова
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