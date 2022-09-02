Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

«Роскосмос»: космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев на Международной космической станции (МКС) вышли в открытый космос. Об этом говорится в прямой трансляции, организованной «Роскосмосом».

«В соответствии с программой полета российского сегмента Международной космической станции на 2 сентября 2022 года планируется 64-й выход в открытый космос и шестой в этом году. Его предстоит выполнить экипажу 67-й длительной экспедиции на станции», — отмечается на сайте госкорпорпации.

Целью выхода в открытый космос называется подготовка европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе. Расчетная продолжительность выхода оценивается в 6 часов 18 минут.

В августе Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, не успев завершить запланированное из-за проблем со скафандром у первого космонавта.

В июле астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.