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Российские космонавты досрочно вернулись на МКС из-за проблем со скафандром

«Роскосмос»: космонавты Артемьев и Матвеев досрочно вернулись на МКС из открытого космоса

Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), их самочувствие хорошее. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Как уточнили в Роскосмосе, работы, которые космонавты не успели завершить, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос.

Ранее российское руководство полетом Международной космической станции (МКС) приняло решение досрочно завершить выход участников 67-й длительной экспедиции на МКС космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева после того, как Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС из-за проблем со скафандром.

Участники 67-й длительной экспедиции на МКС российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm вечером 17 августа. Расчетная продолжительность выхода оценивалась в 6 часов 44 минуты.

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Марина Совина
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