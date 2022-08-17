«Роскосмос» досрочно завершил выход Артемьева и Матвеева в открытый космос

«Роскосмос»: решено досрочно завершить выход Артемьева и Матвеева в открытый космос

Российское руководство полетом Международной космической станции (МКС) приняло решение досрочно завершить выход участников 67-й длительной экспедиции на МКС космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Это следует из трансляции, которая велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Указание от руководства: мы идем в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка — прим. "Ленты.ру")», — сказал российским космонавтам наземный специалист.

Ранее «Роскосмос» заявил, что «ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами». Это заявление прозвучало после того, как Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС из-за проблем со скафандром.

Участники 67-й длительной экспедиции на МКС российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm вечером 17 августа. Расчетная продолжительность выхода оценивалась в 6 часов 44 минуты.