Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Роскосмос» досрочно завершил выход Артемьева и Матвеева в открытый космос

«Роскосмос»: решено досрочно завершить выход Артемьева и Матвеева в открытый космос
Денис Матвеев

Денис Матвеев. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Российское руководство полетом Международной космической станции (МКС) приняло решение досрочно завершить выход участников 67-й длительной экспедиции на МКС космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Это следует из трансляции, которая велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Указание от руководства: мы идем в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка — прим. "Ленты.ру")», — сказал российским космонавтам наземный специалист.

Ранее «Роскосмос» заявил, что «ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами». Это заявление прозвучало после того, как Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС из-за проблем со скафандром.

Участники 67-й длительной экспедиции на МКС российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm вечером 17 августа. Расчетная продолжительность выхода оценивалась в 6 часов 44 минуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» досрочно завершил выход Артемьева и Матвеева в открытый космос
Искусственный интеллект спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве
Усик поделился ожиданиями от нового боя против Джошуа
WhatsApp выпустил приложение для Windows
Сотрудник авиакомпании избил пассажирку и попал на видео
Врач рассказала о передающихся через одежду из секонд-хенда заболеваниях
Расписание игровых релизов Activision Blizzard слили в сеть
Швейцария ввела санкции против Януковича
Стало известно о готовности ООН обеспечить россиян визами на Генассамблею
В Запорожской области оценили состояние АЭС после обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.