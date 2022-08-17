«Роскосмос» прокомментировал ситуацию с аномалией в скафандре космонавта

«Роскосмос»: ситуация со скафандром контролируется, здоровью космонавта угрозы нет

Ситуация с аномалией в скафандре космонавта Олега Артемьева находится под контролем, сообщает «Роскосмос» в Telegram.

«Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра», — прокомментировали инцидент в госкорпорации.

Отмечается, что «ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами», а «здоровью космонавта ситуация не угрожает».

Ранее Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на Международную космическую станцию (МКС).

Участники 67-й длительной экспедиции на МКС российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm вечером 17 августа. Расчетная продолжительность выхода оценивалась в 6 часов 44 минуты.