Инфляция в Европе установила рекорд

Евростат: инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,9 процента в сентябре

Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за все время существования валютного союза, достигнув 9,9 процента в сентябре, тогда как в августе она была на уровне в 9,1 процента, свидетельствуют данные Евростата. Годом ранее в сентябре показатель составлял лишь 3,4 процента.

В месячном выражении в сентябре этого года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2 процента. В целом инфляция в странах Евросоюза, включая те, где продолжают хождение национальные валюты, составила в сентябре 10,9 процента против 10,1 процента в августе. В сентябре прошлого года инфляция в ЕС была на уровне 3,6 процента.

Более всего от роста цен страдают страны Балтии: Эстония (24,1 процента), Литва (22,5) и Латвия (22,0). Как и в августе, наименьшая инфляция зафиксирована во Франции (6,2 процента), на Мальте (7,4) и в Финляндии (8,4). Наибольший рост цен зафиксирован на энергоносители и продукты питания.

В рамках борьбы с высокой инфляцией, причинами которой в том числе стал энергокризис, ЕЦБ намерен повысить ключевую ставку. При этом, отмечает Bloomberg, перед регулятором стоит задача не допустить остановки экономического роста.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил, что причинами ускорения инфляции стали военные действия на Украине и последовавший скачок цен на энергоносители, а также высокий потребительский спрос после пандемии. Тем временем ряд экономистов предсказывают рецессию в еврозоне в ближайшие кварталы.