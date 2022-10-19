Apple выпустит складной iPad раньше iPhone

CNBC: Apple запланировала выпуск складного планшета iPad в 2024 году

Apple намерена выпустить складной iPad раньше складного iPhone. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В разговоре с журналистами аналитик CCS Insight Бен Вуд заявил, что Apple, вероятно, запланировала выпуск планшета со складным экраном на 2024 год. Также специалист заметил, что компания не будет спешить с выходом складного смартфона: «Сейчас Apple не имеет смысла делать складной iPhone». По словам Бена Вуда, если корпорация представит подобный телефон в ближайшее время, то его стоимость будет очень высокой.

«Складной iPhone будет очень рискованным делом для Apple», — подчеркнул аналитик. По его прогнозу, подобное устройство должно стоить не менее 2500 долларов или около 150 тысяч рублей. Для сравнения, самый дорогой iPhone 14 Pro Max стоит 1599 долларов.

Также Бен Вуд предположил, что Apple опасается ошибиться с выпуском iPhone, который бы имел складной дисплей. По его словам, в этом случае журналисты и блогеры раскритикуют компанию. В то же время планшеты Apple, по мнению Вуда, нуждаются в глобальном обновлении и новых функциях.

В середине сентября в сети обнаружили патент Apple на дисплей для складных устройств. В описании изобретения говорится, что экран сохраняет свои свойства после длительного периода использования.