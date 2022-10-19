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18:06, 19 октября 2022Мир

Аятолла Хаменеи прокомментировал ситуацию с поставкой беспилотников в Россию

Высший руководитель Ирана Хаменеи прокомментировал ситуацию с беспилотниками

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи решил прокомментировать ситуацию с вероятными поставками беспилотников России, из-за которых США и Евросоюз грозят Исламской Республике санкциями. Свое мнение он опубликовал на странице в Twitter.

«Несколько лет назад, когда были опубликованы фотографии наших передовых ракет и беспилотников, они сказали, что это фотошоп! Теперь говорят, что иранские беспилотники опасны. Почему вы продаете их таким-то и таким-то?» — написал Хаменеи.

Он добавил, что эти беспилотники являются «подвигами иранских элит и приносят честь Ирану».

Ранее США захотели обсудить в Совете Безопасности ООН информацию о поставках Ираном дронов в Россию. В свою очередь, Евросоюз пригрозил Ирану санкциями.

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Татьяна Антоненко
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