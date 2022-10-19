Аятолла Хаменеи прокомментировал ситуацию с поставкой беспилотников в Россию

Высший руководитель Ирана Хаменеи прокомментировал ситуацию с беспилотниками

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи решил прокомментировать ситуацию с вероятными поставками беспилотников России, из-за которых США и Евросоюз грозят Исламской Республике санкциями. Свое мнение он опубликовал на странице в Twitter.

«Несколько лет назад, когда были опубликованы фотографии наших передовых ракет и беспилотников, они сказали, что это фотошоп! Теперь говорят, что иранские беспилотники опасны. Почему вы продаете их таким-то и таким-то?» — написал Хаменеи.

Он добавил, что эти беспилотники являются «подвигами иранских элит и приносят честь Ирану».

Ранее США захотели обсудить в Совете Безопасности ООН информацию о поставках Ираном дронов в Россию. В свою очередь, Евросоюз пригрозил Ирану санкциями.