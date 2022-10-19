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17:22, 19 октября 2022Россия

В Совете Федерации ответили на вопрос о комендантском часе в Москве

Вице-спикер Совфеда Воробьев заявил, что комендантский час не будет вводиться в Москве

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Комендантский час не будет вводиться в Москве. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, сообщает ТАСС в среду, 19 октября.

Он уточнил, что дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента России Владимира Путина.

Ранее 19 октября президент Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Игорь Дмитров
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