В Совете Федерации ответили на вопрос о комендантском часе в Москве

Вице-спикер Совфеда Воробьев заявил, что комендантский час не будет вводиться в Москве

Комендантский час не будет вводиться в Москве. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, сообщает ТАСС в среду, 19 октября.

Он уточнил, что дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента России Владимира Путина.

Ранее 19 октября президент Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.