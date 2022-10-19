В Крыму объяснили Илону Маску значение полуострова для России

Депутат Гемпель отметил Маску, назвав Крым символом русского мира

Крым для России значит гораздо больше, чем военно-морская база. Об этом РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Депутат заочно ответил миллиардеру Илону Маску, указавшему, что Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России. «Маску стоит понять, что Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства ее народов», — сказал Гемпель.

Ранее Маск сообщил, что потеря Россией Крыма спровоцирует использование ядерного оружия и послужит началом третьей мировой войны. Он также провел аналогию между потерей российской стороной полуострова и отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.

4 октября глава Tesla обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией и обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.